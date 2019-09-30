Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:17

Токио. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Организаторы летних Олимпийских игр в Токио приступили к расследованию инцидента с покупкой почти 7 тыс. билетов с помощью поддельных персональных данных, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Мы ведем консультации по этому делу. Если появятся новые случаи, в которых будет иметь место незаконное приобретение билетов, то мы будем также решать эти проблемы", - говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что все эти 7 тыс. билетов были проданы в рамках первого этапа лотереи для жителей Японии, который состоялся в мае 2019 года. Совокупная стоимость, этих билетов, составляет около $1,6 млн. Теперь эти билеты аннулируют.

Агентство отмечает, что спрос на билеты на Олимпиаду-2020 в 10 раз превышает предложение.

Ранее в этом году в Японии приняли закон, который запрещает перепродажу билетов на Олимпийские игры. Предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму $9 тыс. и лишение свободы сроком на 1 год. Однако в законе ничего не говорится о возможности дарения билетов на безвозмездной основе или, например, о билетах, которые приобретаются без введения идентификационных данных.

Летние Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2020 года в Токио.

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