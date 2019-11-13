Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 7:41

Гонконг. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Новые протестные акции, которые готовятся в Гонконге, могут проходить по измененному сценарию, сообщают СМИ.

Вместо проведения многолюдных демонстраций в одном или нескольких местах, организаторы призвали участников протестов разбиваться на небольшие группы, чтобы вносить сумятицу, перекрывать движение транспорта в максимально большем количестве районов города. Это, по задумке, позволит создать хаос в общегородском масштабе, а также распылить силы полиции.

Инициатива, которую планируют реализовать в самое ближайшее время, получила название "Повсеместный расцвет".

В то же время китайские СМИ предупредили накануне, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народная вооруженная полиция в случае необходимости окажут помощь полиции Гонконга в наведении порядка и предотвращении эскалации насильственных действий со стороны организаторов массовых выступлений.

"Когда будет необходимо, народная вооруженная полиция и гонконгский гарнизон НОАК поддержит вас в соответствии с основным законом", - написала, обращаясь к полицейским Гонконга, англоязычная китайская газета Global Times.

Она отметила: на материке считают, что полиции следует принимать более жесткие меры, и население страны полностью их поддержит.

Газета China Daily отмечает, что полиция Гонконга проявила "терпимость и сдержанность" в течение последних пяти месяцев, что, по ее словам, побудило протестующих к нагнетанию насилия.

"До сих пор гонконгские судьи проявляли снисходительность по отношению к нарушителям закона... это было расценено как поощрение к осуществлению террористических актов", - говорилось в редакционной статье газеты во вторник.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, двое из участников акций протеста получили ранения.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1гк ки

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