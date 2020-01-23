Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 12:03

*** С невозможностью выступить на форуме это не связано

(дополненная версия, добавлено заявление пресс-службы "Яд Вашем" в 5-6 абзацах)

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Организаторы Всемирного форума памяти Холокоста не знают, почему президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от участия в мероприятии.

"У меня для вас объяснения. В какой-то момент Зеленский просил возможности выступить, ему объяснили, что это невозможно, он с этим согласился. Насколько мне известно, ещё вчера утром он собирался приехать. Почему он передумал, я не знаю", - сказал на пресс-конференции Авнер Шалев, председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем", который выступает одним из организаторов мероприятия.

Он отметил, что Зеленский намерен посетить мемориал "Яд Вашем" в пятницу вместе с женой.

"Что конкретно изменилось, почему поменялось расписание, мне неизвестно", - сказал Шалев.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса, по данным Associated Press, назвали поступок Зеленского необычным и выразили разочарование в связи с его решением.

В заявлении отмечается, что Зеленскому разъяснили, что люди, пережившие трагедию и выразившие интерес к мероприятию, были приглашены на мероприятие. "Жаль, что он предпринял такой шаг", - говорится в нем.

Зеленский ранее в четверг сообщил, что он и члены украинской делегации по прилете в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста передали свои места людям, пережившим эту трагедию.

"Узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест на форум трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, "это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины". "Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - отметил Зеленский.

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