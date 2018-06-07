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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 13:23 07.06.2018 - 13:23

Иерусалим. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Европейского вещательного союза (ЕВС) не приветствуют идею проведения музыкального конкурса "Евровидение" в 2019 году в Иерусалиме, пишет в четверг газета "Гаарец" со ссылкой на израильских продюсеров, знакомых с ходом переговоров.

"По итогам серии встреч на прошлой неделе европейские представители выразили обеспокоенность тем, что политические события Ближнего Востока могут навредить конкурсу и подорвать его репутацию", - приводит издание слова своих источников.

Группа представителей ЕВС посетила Израиль на прошлой неделе и провела переговоры с сотрудниками Израильской корпорацией телерадиовещания (KAN), которая будет заниматься подготовкой конкурса. По итогам переговоров, в ЕВС также сочли, что в Иерусалиме нет неподходящего места для проведения "Евровидения".

Право провести "Евровидение" на своей территории в 2019 году получил Израиль по итогам конкурса этого года. Дата и место проведения "Евровидения" в следующем году пока не объявлены.

Страна-победитель, как правило, сама определяет город проведения песенного фестиваля. Не всегда конкурс проводится в столице страны-победителя. К примеру, "Евровидение" 2004 года принял Стамбул, а не Анкара, в 2011 году - Дюссельдорф, а не Берлин, а в 2013 году - Мальмё, а не Стокгольм.

В 1980 году кнессет принял закон об Иерусалиме, согласно которому признал этот город столицей Израиля. Совет Безопасности ООН этот закон осудил. Однако в конце 2017 году президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столице Израиля и распорядился о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества.

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