Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 19:19

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Организаторы London Fashion Week предупредили о возможных негативных последствиях в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В ходе церемонии открытия недели моды в Лондоне председатель некоммерческой организации британских дизайнеров "Британский модный совет" Стефани Фэр призвала правительство страны найти возможность для заключения соглашения с ЕС, а не выходить из ЕС без каких-либо договоренностей.

По ее словам, исследования показывают, что неупорядоченный Brexit - без сделки с Брюсселем - привет к тому, что индустрия моды потеряет $1 млрд. Фэр указала на необходимость заключения соглашения, которое бы обеспечивало "здоровый и постепенный рост индустрии моды".

Неделя моды в Лондоне проходит с 13 по 17 сентября. В ней принимают участие такие мировые модные бренды, как Burberry и Christopher Kane.

Ранее на этой неделе британское правительство частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки. В частности, в них говорится о росте общественных беспорядков, "значительном" повышении цен на электроэнергию, а также проблемах с поставками продуктов питания и лекарств.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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