Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:35

Париж. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Признавший вину организатор недавнего теракта в Лионе Мухаммед Хишем сообщил следствию, что действовал от имени ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает в четверг французская газета "Паризьен".

При этом, по ее данным, нет никаких свидетельств, которые подтверждали бы это.

Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, накануне признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что основной подозреваемый 24-летний Мухаммед Хишем для того, чтобы осуществить взрыв, подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили более 10 человек.

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