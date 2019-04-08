Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) проведет 9 апреля экстренное заседание, посвященное ситуации в Венесуэле, сообщает в понедельник организация.
Заседание пройдет в штаб-квартире ОАГ в Вашингтоне по запросу Колумбии, Аргентины, Бразилии, Чили, Канады, Парагвая и Перу.
В ОАГ, базирующейся в Вашингтоне, не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и поддерживают провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.
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