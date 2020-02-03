Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 15:50

Дубай. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Организация исламского сотрудничества (ОИС) в ходе саммита в понедельник заявила о неприятии плана США по ближневосточному урегулированию, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление ОИС.

В заявлении содержится "призыв ко всем государствам-членам (ОИС - ИФ) не иметь отношения к этому плану и не сотрудничать с администрацией США для реализации этого плана в какой бы то ни было форме".

"Аль-Джазира" напоминает, что саммит ОИС был созван в Джидде по запросу руководства палестинцев, недовольных американским планом.

Телеканал отмечает, что ОИС является второй по величине - после ООН - международной организацией: так, общая численность населения стран, связанных с ОИС, превышает 1,8 млрд человек.

Озвученный на прошлой неделе план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ).

В минувшую субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Я полностью отвергаю этот план (США - ИФ)", - также подчеркнул Аббас.

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