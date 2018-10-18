Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний готова проинспектировать северокорейский полигон Пунгери

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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 10:33 18.10.2018 - 10:33

Сеул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявила о готовности принять участие в инспекции ядерного полигона КНДР Пунгери, пишет в четверг южнокорейское агентство "Ренхап". "Хосе Розенберг, старший сотрудник по связям Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, что организация готова предоставить свой опыт, технологии и оборудование для наблюдения", - сообщает агентство. Х.Розенберг также призвал Северную Корею подписать и ратифицировать ДВЗЯИ. вз ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс