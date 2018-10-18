Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний готова проинспектировать северокорейский полигон Пунгери
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Сеул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявила о готовности принять участие в инспекции ядерного полигона КНДР Пунгери, пишет в четверг южнокорейское агентство "Ренхап".
"Хосе Розенберг, старший сотрудник по связям Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, что организация готова предоставить свой опыт, технологии и оборудование для наблюдения", - сообщает агентство.
Х.Розенберг также призвал Северную Корею подписать и ратифицировать ДВЗЯИ.
вз ар ки
Интерфакс