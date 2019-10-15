Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) намерены ввести более тщательный контроль в социальных сетях, чтобы эффективнее пресекать деятельность экстремистов, пишет во вторник журнал "Шпигель".
"Социальные сети, игровые платформы и мессенджеры все чаще используются правыми экстремистами как средство коммуникации для распространения данных об их врагах и преступлениях", - заявил глава BfV Томас Хальденванг.
BfV и BKA также намерены ограничить деятельность группировок, подозреваемых в экстремисткой деятельности. Какие меры для этого будут предприниматься, журнал пока не уточняет.
Органы безопасности ФРГ сегодня считают 43 правых радикалов способными на совершение террористического акта. В начале 2019 года этот показатель был на 10 человек меньше.
Необходимость в усилении мер безопасности возникла после того, как в прошлую среду 27-летний немец Штефан Б. застрелил в городе Галле двух человек. На допросе он признался в совершении преступления и заявил, что планировал напасть на синагогу из-за своих антисемитских взглядов.
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