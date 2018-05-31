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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 17:46 31.05.2018 - 17:46

Париж. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Торговая политика, которую сейчас проводят США, напомнила российскому министру Максиму Орешкину подходы времен Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, экономическое объединение СССР и его восточноевропейских союзников).

"В этих непростых условиях (в которых развивается мировая экономика - ИФ) мы видим массовое нарушение правил мировой торговли", - сказал глава Минэкономразвития РФ в ходе встречи министров торговли стран ВТО в Париже в четверг.

"Этот подход мне кажется очень похожим на тот, что мир пережил в период Великой депрессии. Вводя торговые барьеры, страны пытались защитить свою экономику, но все это приводило лишь к долгосрочному страданию для всех. Другой пример - торговая политика СЭВ. Эта политика включала строгий баланс между экспортом и импортом, внезапные и непредсказуемые ограничения импорта для защиты внутренней промышленности, ссылки на интересы оборонной безопасности как основа торгового регулирования. Мы с удовольствием поможем нашим американским коллегам с доступом к архивам СЭВ, они смогут найти там много полезной информации", - заявил М.Орешкин.

По его словам, вводя защитные меры в торговле, США "стреляют в собственную ногу, одновременно причиняя вред мировой экономике". "История показывает, что, к сожалению, все позитивные вещи в регулировании мировой торговли происходят только после того, как с мировой экономикой случается что-то по-настоящему плохое", - заключил он.

Рр ко

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