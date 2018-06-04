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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:49 04.06.2018 - 20:49

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Стороны конфликта на Украине используют оружие советского и российского производства, в том числе, комплексы борьбы с авиацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они все используют оружие советского и российского производства", - сказал он в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии своего визита в эту страну, комментируя слова журналиста, о том, что малазийский "Боинг" был сбит российской ракетой.

В.Путин отметил, что применяемое сторонами украинского конфликта "стрелковое оружие, авиация, комплексы борьбы с авиацией - все российского производства".

Он подчеркнул, что говорит и об ополченцах, и об украинской армии, и даже об украинских националистических батальонах.

1ба ки

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