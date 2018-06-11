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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 0:10 12.06.2018 - 00:10

Берлин. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Вернуть свободу людям, задержанным в связи с украинским кризисом - решаемая задача при условии наличия политической воли сторон, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Цель гуманитарных мер - это улучшение жизни населения. Один из аспектов - обмен пленными. После месяцев переговоров стороны смогли провести масштабный обмен в прошлом декабре", - сказал он журналистам в Берлине.

"Это было настоящим успехов, и это демонстрирует, что подобное возможно, когда есть политическая воля", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.

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