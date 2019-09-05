Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 10:50

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Все семь членов экипажа танкера Stena Impero, которых накануне Тегеран отпустил из-под стражи, покинули Иран, сообщает четверг Associated Press.

По данным компании-владельца танкера, моряки уже покинули Иран. Ранее сообщалось, что один из них - россиянин.

В посольстве РФ в Тегеране ранее подтвердили, что среди освобожденных есть один россиянин. Ранее сообщалось, что на борту Stena Impero находятся трое россиян.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!