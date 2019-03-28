Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 9:31

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Нефтяной танкер "Эль Хиблу-1", ранее захваченный иммигрантами, а впоследствии освобожденный ВМС Мальты, прибыл в мальтийский порт, сообщает в четверг газета Times of Malta.

По данным издания, полиция начала расследование произошедшего. В ближайшем времени члены экипажа и иммигранты будут допрошены.

Пока неизвестно, сколько именно нелегалов планировали захват судна. Правоохранительные органы полагают, что часть иммигрантов не виновны и просто ищут убежища.

Ранее экипаж танкера спас у берегов Ливии 108 нелегалов, терпевших бедствие в море. После этого иммигранты захватили контроль над судном и приказали экипажу направить его к берегам Европы.

Позднее мальтийским военным морякам удалось высадиться на танкере и вернуть контроль над судном.

1тэ аю

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