Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 11:51

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Турции считает самоубийство основной версией смерти основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье, сыгравшего ключевую роль при создании неправительственной организации "Белые каски", сообщают турецкие СМИ.

Турецкие следователи изучают его медицинские карты, в которых говорится о том, что Ле Мезюрье обращался за помощью из-за проблем с психикой.

По сообщениям ряда СМИ, Ле Мезюрье принимал антидепрессанты и снотворное. Его вдова рассказала, что несколько недель назад ее мужа посещали мысли о самоубийстве.

Власти Турции запретили вдове Ле Мезюрье, Эмме Винберг, до завершения расследования покидать территорию Турции.

Тело Ле Мюзерье накануне отправили из Турции в Великобританию.

Ранее в ноябре сообщалось, что один из основателей неправительственной организации "Белые каски", британец Джеймс Ле Мезюрье, обнаружен мертвым близ его дома в Стамбуле.

По неподтвержденным данным, он упал с балкона его квартиры в Стамбуле. В Турцию Ле Мезюрье вместе с супругой переехал четыре года назад.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы. С сирийскими властями она не сотрудничает.

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