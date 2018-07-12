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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:15 12.07.2018 - 08:15

Луисвилл. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Основатель сети пиццерий Papa John's International Inc. Джон Шнаттер уйдет в отставку с поста председателя совета директоров компании из-за обвинений в использовании расистских выражений в ходе телеконференции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, его просьба об отставке удовлетворена, его преемник будет назначен в течение ближайшей пары недель.

Ранее Forbes написал, что в мае Дж.Снаттер использовал слово "ниггер" в ходе телеконференции, которая была посвящена вопросу о том, как компании избежать скандалов. "Полковник Сандерс (основатель сети ресторанов KFC - "Интерфакс") называл черных ниггерами", - отметил Дж.Снаттер, добавив, что это не вызывало отрицательной реакции в обществе.

В декабре прошлого года Дж.Снаттер ушел с поста гендиректора компании после того, как он обвинил руководство Национальной футбольной лиги (НФЛ) в слишком медленном урегулировании скандала вокруг исполнения национального гимна.

В минувшем сезоне ряд игроков в американский футбол перестали вставать во время исполнения гимна США в знак протеста против расовой дискриминации. Такие действия вызвали осуждение со стороны части американцев и вылились в снижение телевизионных рейтингов самой популярной спортивной игры в Штатах.

Сеть Papa John's была создана в 1984 году и сейчас насчитывает 3,4 тыс. ресторанов в Северной Америке и 1,6 тыс. в других регионах. Дж.Шнаттер владеет 27% акций компании и является ее крупнейшим акционером.

Котировки акций Papa John's снизились почти на 5% в ходе электронной сессии в четверг. С начала текущего года капитализация компании упала на 14%, до $1,64 млрд.

йй аш ав*

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