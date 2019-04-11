Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 21:56

(обобщенная версия)

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище.

Британская сторона смогла арестовать Дж.Ассанжа сразу после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.

Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

Основанная Дж.Ассанжем организация Wikileaks получила скандальную известность после публикаций секретной информации, касающейся разных стран мира.

СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Спустя несколько часов после ареста Дж.Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд. На судебном заседании речь шла об обвинениях, предъявляемых Великобританией в связи с неявкой Дж.Ассанжа в суд 29 июня 2012 года.

В зал суда основатель WikiLeaks явился в темном костюме с книгой. У здания суда собралось много его сторонников и журналистов.

По итогам заседания судья признал его виновным в неявке в суд в 2012 году. Однако дело передал в вышестоящий суд для вынесения приговора, поскольку, по словам судьи, речь идет о серьезном нарушении закона. В худшем для Дж.Ассанжа случае ему грозит год тюрьмы.

Британская сторона обвиняет Дж.Ассанжа в нарушении условий домашнего ареста, под который его поместили в Великобритании в рамках дела об экстрадиции в Швецию, где его подозревали в изнасиловании.

ОБВИНЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Помимо Великобритании, претензии к Дж.Ассанжу имеют и другие страны.

Его экстрадиции добиваются США, где он обвиняется в разглашении секретной информации. За это в США Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет тюремного заключения.

Минюст США в четверг сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В США утверждают, что в марте 2010 года Дж.Ассанж вступил в сговор с Ч.Мэннинг (известная до смены пола как военный аналитик в армии США Брэдли Мэннинг, арестованный в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных).

Американская сторона обвиняет Дж.Ассанжа в "содействии Мэннинг во взломе пароля, установленного на компьютерах Пентагона, связанных c системой SIPRNet - американской системой компьютерных сетей, используемых для засекреченных документов и общения".

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.

Между тем, в Швеции, куда он прибыл в 2010 году, чтобы получить защиту от американских властей, основатель WikiLeaks проходит по другому делу. В Швеции его подозревают в совершении преступлений сексуального характера в Швеции в 2010 году. Однако в мае 2017 года предварительное расследование в отношении Дж.Ассанжа в Швеции было прекращено.

В прокуратуре Швеции в первой половине четверга заявили, что в настоящий момент не имеют претензий к Дж.Ассанжу и не планируют просить о его экстрадиции. Однако позже поступила информация, что шведская прокуратура получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящее время Дж.Ассанж остается под стражей в Великобритании.

На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая. Основатель WikiLeaks будет участвовать в нем в режиме видеоконференции.

Судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу в четверг заявил, что США должны до 12 июня предоставить документы, касающиеся экстрадиции Дж.Ассанжа.

Дата следующего судебного слушания по делу, связанному с неявкой его в суд в 2012 году, пока не объявлена. Однако британские СМИ указывают, что максимальное наказание, которое может ему грозить по этому делу, составляет один год.

РЕАКЦИЯ В МИРЕ

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что арест основателя WikiLeaks и журналиста Дж.Ассанжа был произведен в полном соответствии с британским законодательством.

Однако международные неправительственные организации и правозащитники выразили недовольство действиями британских властей. Так, "Репортеры без границ" обратилась к властям Великобритании с призывом уважать принципы свободы слова при рассмотрении дела Д.Ассанжа.

В России также расценили арест основателя WikiLeaks как удар по правам журналиста, а также проявлением полного пренебрежения свободой СМИ.

"Вся история с Ассанжем - это вопрос не сегодняшнего дня. Вся история с гонениями на него, травлей, созданием нечеловеческих условий существования - это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации. Это удар по правам журналиста. И никаких иных оценок быть не может", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает ни о ситуации с арестом Дж.Ассанжа в Лондоне, ни о деятельности его организации.

"Ничего не знаю про WikiLeaks. Это не мое дело", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, нравится ли ему эта организация.

Между тем, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден назвал слабыми обвинения, которые Минюст США выдвинул в отношении Дж.Ассанжа.

"Слабость обвинения США в отношении Ассанжа шокирует. Об обвинении в том, что он попытался (и не смог?) помочь взломать пароль ...было известно уже около десяти лет" - написал Э.Сноуден в Twitter.

ПОЧЕМУ ВЫДВОРИЛИ?

Организация WikiLeaks сообщила еще на прошлой неделе в Twitter, что Дж.Ассанжа могут в скором времени выдворить из посольства Эквадора в Лондоне. На территории эквадорского диппредставительства основатель WikiLeaks жил с 2012 года.

В четверг Эквадор выдворил Дж.Ассанжа из своего посольства. Эквадорский президент Ленин Морено заявил, что он получил гарантии от Лондона, что основатель Wikileaks не будет экстрадирован в страну, где его могут пытать или казнить.

Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо позже пояснила причины этого шага со стороны Кито. По ее словам, Дж.Ассанжа лишили убежища, поскольку тот пытался вмешаться во внутренние дела Эквадора.

Она рассказала, что в Эквадоре уже несколько лет проживает один из ключевых членов WikiLeaks и близкий к Дж.Ассанжу человек. По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию. Р.Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.

Между тем, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа раскритиковал действующего главу государства Л.Морено за его решение по Дж.Ассанжа. Он назвал президента "самым большим предателемв истории Эквадора и Латинской Америки".

"Л.Морено - продажный человек, но то, что он сделал - преступление, которое человечество никогда не забудет", - подчеркнул он.

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