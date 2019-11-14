Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 11:07

Париж. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура города Папеэте во Французской Полинезии предъявила обвинения основателю компании Cirque du Soleil, организующей цирковые шоу по всему миру, канадцу Ги Лалиберте, сообщают французские СМИ.

Его обвинили в хранении и выращивании конопли на его собственном острове во Французской Полинезии. При этом никаких обвинений в наркоторговле ему не предъявили.

Накануне сообщалось, что Ги Лалиберте был задержан на этой неделе на Таити по подозрению в наркоторговле.

Компания Lune Rouge, принадлежащая Лалиберте, заявила, что он выращивает и употребляет марихуану в медицинских целях, но не продает ее.

Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году совместно с Жилем Сент-Круа, сейчас его артисты выступают с несколькими постоянными шоу в Лас-Вегасе, в Disney World в Орландо, в Нью-Йорке и на мексиканском курорте Ривьера Майя. Кроме того, цирк устраивает представления в разных странах мира.

Лалиберте известен не только как основатель Cirque du Soleil, но и как довольно успешный игрок в покер. Кроме того, он стал первым канадским космическим туристом. В 2009 году он побывал на МКС.

Атолл Нукутепипи, входящий в состав архипелага Туамоту во Французской Полинезии, Лалиберте приобрел в 2007 году. Он рассказывал журналистам, что хочет сделать из острова убежище, куда он отвезет свою семью и близких в случае глобальной эпидемии или войны.

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