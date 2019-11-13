Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 12:38

*** Коноплю, по данным СМИ, он выращивал на личном острове во Французской Полинезии

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Основателя компании Cirque du Soleil, организующей цирковые шоу по всему миру, канадца Ги Лалиберте задержали на Таити по подозрению в наркоторговле, сообщает в среду канадский телеканал CBC.

Лалиберте был задержан на этой неделе, когда он прилетел на остров. Власти Французской Полинезии подозревают его в продаже марихуаны.

Сообщается, что Лалиберте выращивал коноплю на собственном острове во Французской Полинезии.

Компания Lune Rouge, принадлежащая Лалиберте, заявила, что он выращивает и употребляет марихуану в медицинских целях, но не продает ее.

Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году совместно с Жилем Сент-Круа, сейчас его артисты выступают с несколькими постоянными шоу в Лас-Вегасе, в Disney World в Орландо, в Нью-Йорке и на мексиканском курорте Ривьера Майя. Кроме того, цирк устраивает представления в разных странах мира.

Лалиберте известен не только как основатель Cirque du Soleil, но и как довольно успешный игрок в покер. Кроме того, Лалиберте стал первым канадским космическим туристом. В 2009 году он побывал на МКС.

Атолл Нукутепипи, входящий в состав архипелага Туамоту во Французской Полинезии, Лалиберте приобрел в 2007 году. Он рассказывал журналистам, что хочет сделать из острова убежище, куда он отвезет свою семью и близких в случае глобальной эпидемии или войны.

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