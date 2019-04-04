Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 1:34

Вашингтон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Джулиан Ассанж будет изгнан из своего убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней или даже часов, сообщил аккаунт WikiLeaks в Twitter.

"Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сообщил WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение ближайших часов или дней с использованием оффшорного скандала INA Papers в качестве предлога и что уже есть соглашение с Великобританией об его аресте", - говорится в сообщении Twitter.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment - офшора, созданного братом президента Л. Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Л.Морено может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Дж.Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

"Помните, что WikiLeaks имеет внутреннюю организацию, и господин Ассанж больше не является редактором", - сказал адвокат.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что Дж.Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!