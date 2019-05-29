Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 1:39

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает опасения, он переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш, сообщает организация в своем Twitter.

"WikiLeaks серьезно озабочена состоянием здоровья нашего издателя Джулиана Ассанжа, который был переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Здоровье мистера Ассанжа уже значительно ухудшилось после семи лет пребывания внутри посольства Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека", - следует из заявления организации.

В сообщении отмечается, что за семь недель пребывания Асссанжа в тюрьме его здоровье продолжило ухудшаться, и он сильно похудел.

"Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", - подчеркивается в заявлении.

WikiLeaks осуждает отказ суда Швеции отложить слушания, назначенные на 3 июня, в связи с состоянием здоровья Ассанжа.

"Защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Джулиана Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "невозможно было вести с ним нормальную беседу", - уточняет организация.

Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в четверг в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.

В настоящее время Ассанж отбывает заключение в Британии. В начале месяца его приговорили к 50 неделям за нарушение условий освобождения под залог.

В то же время прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks по делу об изнасиловании. Предварительное расследование было прекращено в мае 2017 года.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks, который скрывался там порядка семи лет. Власти Эквадора также разрешили забрать личные вещи Ассанжа.

Минюст США в апреле сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании.

По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

1вз ад

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