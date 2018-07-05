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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 19:16 05.07.2018 - 19:16

*** Пострадавшие отравились после контакта с зараженным предметом

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Основной целью сотрудников британской полиции, расследующих отравление в британском городе Эймсбери, является как можно более скорое определить источник заражения, говорится в распространенном в четверг заявлении полиции графства Уилтшир.

В документе отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес отравились нервнопаралитическим веществом "Новичок" после того, как вступили в контакт с зараженным предметом.

"На данный момент, пара все еще находится в больнице в критическом состоянии", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

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