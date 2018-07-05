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*** Пострадавшие отравились после контакта с зараженным предметом

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Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Основной целью сотрудников британской полиции, расследующих отравление в британском городе Эймсбери, является как можно более скорое выявление источника заражения, говорится в распространенном в четверг заявлении полиции графства Уилтшир.

"Следователи работают над тем, чтобы как можно быстрее и детальнее определить источник заражения", - заявили в полиции.

В документе отмечается, что токсикологическая лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес отравились нервнопаралитическим веществом "Новичок" после того, как вступили в контакт с зараженным предметом.

"На данный момент, пара все еще находится в больнице в критическом состоянии", - говорится в заявлении.

В полиции Уилтшира отметили, что пока не располагают сведениями, которые указывали бы на то, что Ч.Роули и Д.Стерджес "посещали какие-либо места, которые были обеззаражены" после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

"Мы не можем сказать, было ли нервнопаралитическое вещество (которым отравилась пара в Эймсбери - ИФ) из той же партии, что и то, воздействию которого подверглись Скрипали", - заявили в полиции графства.

Согласно документу, следователи рассматривают "вероятность того, что эти два дела могут быть связаны между собой", однако намерены вести расследование, исходя "исключительно из доступных доказательств и фактов".

В документе отмечается, что правоохранительные органы пока не снимают оцепления с нескольких районов Эймсбери и Солсбери, которые Ч.Роули и Д.Стерджес предположительно посещали перед тем, как попали в больницу.

Кроме того, сотрудники полиции сообщили, что в четверг эвакуировали жителей здания "Джон Бейкер" в Солсбери, в котором пара предположительно побывала перед отравлением.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за этот случай британские власти возложили на Россию.

1ла ар де

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Интерфакс