Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:33

Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва в Лионе на прошлой неделе, признал себя в среду виновным, передает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что основной подозреваемый 24-летний Мухаммед Хишем для того, чтобы осуществить взрыв, подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили более 10 человек.

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