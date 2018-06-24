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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 23:58 24.06.2018 - 23:58

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что не будет делать заявлений до публикации официальных итогов голосования, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

На данном этапе о результатах сообщали только государственное агентство "Анадолу", а также оппозиционеры, использующие собственную систему подсчета. Опубликованные в турецких СМИ данные свидетельствуют о переизбрании Р.Т.Эрдогана на пост президента уже в первом туре, а также - о получении его альянсом большинства голосов в парламенте.

Турецкий избирком пока не опубликовал официальные результаты парламентских и президентских выборов.

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