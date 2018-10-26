Основной темой стамбульского саммита по Сирии будет ситуация в Идлибе - правительство ФРГ
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Берлин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Основной темой четырёхстороннего саммита по Сирии в Стамбуле будет ситуация в Идлибе, заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.
"На повестке будет ситуация в Идлибе и поддержка договоренностей РФ и Турции, достигнутых в Сочи", - сказала У.Деммер журналистам в пятницу.
Она напомнила, что идея такой встречи возникла давно.
В Стамбуле в субботу ожидается встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.
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Интерфакс