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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:11 26.10.2018 - 12:11

Берлин. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Основной темой четырёхстороннего саммита по Сирии в Стамбуле будет ситуация в Идлибе, заявила официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"На повестке будет ситуация в Идлибе и поддержка договоренностей РФ и Турции, достигнутых в Сочи", - сказала У.Деммер журналистам в пятницу.

Она напомнила, что идея такой встречи возникла давно.

В Стамбуле в субботу ожидается встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.

1тф эф ав

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