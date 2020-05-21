Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Арктике в первую очередь грозит глобальное потепление, а не соперничество различных стран, считает ответственный за политику ЕС в этом регионе Майкл Манн.

"Климатические изменения - то, что реально происходит, и несет в себе определенные угрозы. Я хотел бы указать на преувеличенное представление о росте напряженности (в регионе - ИФ). Это был очень успешный период для сотрудничества в Арктике", - приводит его слова издание Politico.

По его словам, у ЕС и России есть разногласия, однако, подчеркнул он, Арктика исторически является сферой сотрудничества сторон.

"Я думаю, что следует избегать поиска обострений и напряженности там, где их нет. Нельзя сказать, что их не будет в будущем, но в данный момент на мой взгляд дела идут гладко", - сказал Манн.

Он напомнил о "Северном измерении" - совместной политике ЕС, России, Норвегии и Исландии для развития сотрудничества в Северной Европе, и о Совете Баренцева/Евроарктического региона - форуме регионального сотрудничества.

"Исторически Арктика была исключительно (сферой интересов - ИФ) арктических стран, а теперь это во многом сфере международных интересов, и я не вижу в этом проблемы, пока тут осуществляется эффективное руководство", - также сказал он, отметил, что государства, непосредственно не связанные с регионом, теперь разрабатывают стратегии в отношении него.

"Новые силы теперь играют очень важную роль в Арктике, как минимум Китай. Такого не было еще четыре года назад", - продолжил он.

Манн выразил согласие со звучавшими ранее предложениями создать форум или другое международное учреждение для обсуждения проблем безопасности в Арктике. В свою очередь Politico указывает, что Арктический совет в составе восьми стран, включая РФ и США, не занимается обсуждением региональных вопросов безопасности.

"Любой форум, где находят общий язык, где возможен диалог - это будет хорошо. Я не могу вам сейчас сказать, какую форму следует принять (этому форуму - ИФ)", - заявил представитель ЕС.

Также Манн объяснил, что страны мира рассматривают Артику как регион добычи нефти, газа, редкоземельных металлов, а также как регион более перспективных морских путей сообщения в связи с таянием ледников. Он подчеркнул, что основная причина роста интереса к региону - появление новых коммерческих возможностей вдоль Северного Ледовитого океана из-за изменения климата. Однако, добавил Манн, значение этих региональных морских путей "слегка переоценивают".

Politico напоминает, что в конце апреля в госдепе объявили о "возвращении геополитики" в Арктике. В ведомстве заявили, что по мнению Вашингтона, РФ и КНР будут вести "политику, которая будет сталкиваться с интересами США и наших (США - ИФ) союзников и партеров".

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. По этому поводу выражал обеспокоенность Пентагон и Госдепартамент США.

Ударная корабельная группа в составе ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, корабля снабжения USNS Supply и британского фрегата HSE Kent, находилась в Арктике около двух недель, в том числе пять дней в районе Баренцева моря вблизи морских границ России. В составе группы также действовала ударная атомная подводная лодка ВМС США.

На прошлой неделе эта американо-британская корабельная ударная группа покинула морские районы за Полярным кругом. Натовские корабли впервые зашли в Баренцево море с 1980-х годов.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции