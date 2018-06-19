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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 21:32 19.06.2018 - 21:32

Нью-Йорк (ООН). 19 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный посланник ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов сообщил в СБ ООН, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) может приостановить основные свои программы из-за нехватки средств.

"В Газе это будут задержаны выплаты зарплат некоторым сотрудникам в июле и приостановлена реализация основных программ в августе", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

В середине января администрация США объявила, что удерживает выделение $65 млн из запланированных $125 млн в качестве добровольного взноса в бюджет БАПОР.

При этом, БАПОР заявило, что в 2018 году от США - крупнейшего донора агентства -ожидался взнос объемом $365 млн, поэтому реальное сокращение со стороны Белого дома составило $300 млн.

1кю ар

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