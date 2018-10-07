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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 16:28 07.10.2018 - 16:28

Мадрид. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Партии трудящихся, бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад, один из основных кандидатов президентской гонки в Бразилии, уверен, что судьба президентского поста решится во втором туре выборов, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ.

"Мы очень уверены в том, что будет второй тур, и это очень хорошо для Бразилии", - заявил Ф.Аддад перед тем как отдать свой голос на избирательном участке в Сан-Паулу.

В то же время, кандидат от Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару, проголосовавший раньше Ф.Аддада, заявил, что он уверен в том, что решение о будущем президенте Бразилии будет принято в воскресенье.

"Не будет второго тура. Я полон веры и надежды, и много работал, для этого (победы на выборах - ИФ)", - сказал он.

В Бразилии в воскресенье проходят всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны определят нового президента и вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов.

Основное внимание приковано, в частности, к выборам главы государства. За этот пост борются 13 кандидатов.

Если по итогам голосования 7 октября ни одному из кандидатов не удастся получить поддержку более 50% бразильцев, то 28 октября состоится второй тур выборов президента. По данным последних опросов, с высокой вероятностью в него пройдут ультраправый кандидат Ж.Болсонару и левый кандидат Ф.Аддад.

Ж.Болсонару известен в Бразилии своими одиозными высказываниями в адрес этнических и сексуальных меньшинств и женщин, а также ультраправыми консервативными взглядами.

Кроме того, он неоднократно выражал ностальгию по периоду военной диктатуры и репрессий в Бразилии.

В начале сентября на ультраправого политика было совершено нападение с ножом, после которого он перенес две операции. Несмотря на то, что его кандидатура на посту президента вызывает споры в Бразилии, многие избиратели считают, что это единственная возможность, чтобы не допустить к посту президента очередного кандидата от Партии трудящихся, с которой связаны крупные коррупционные скандалы последних лет.

Так, в настоящее время тюремный срок за коррупцию отбывает основатель этой партии и бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, который намеревался принимать участие в выборах, несмотря на то, что отбывал заключение, однако Высший избирательный суд Бразилии отстранил его от участия. После этого Партия трудящихся выбрала своим кандидатом Ф.Аддада.

Ф.Аддад идет на эти выборы под лозунгом - "новый Лула да Силва". Он обещает в ходе своего президентского срока отменить режим жесткой экономии. Бразильцам он известен как бывший министр образования и бывший мэр финансовой столицы страны Сан-Паулу, однако за пределами юго-востока Бразилии об этом политике до предвыборной гонки знали немного. В предвыборную гонку он вступил менее чем за месяц до выборов.

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