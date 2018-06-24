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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 11:37 24.06.2018 - 11:37

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры основных оппозиционных турецкий партий проголосовали на досрочных президентских и парламентских выборах страны, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

По его информации, лидер Народной республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу проголосовал в Анкаре, в то время как возглавляющая "Хорошую партию" экс-глава МВД Мераль Акшенер опустила свой бюллетень в урну в Стамбуле.

При этом кандидат от CHP Мухаррем Индже отдал свой голос на избирательном участке в турецкой провинции Ялова.

Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 по местному времени (8:00 мск). Их работа завершится в 17:00.

В ходе выборов избирателям выдаются сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

1кю аг

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