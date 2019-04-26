Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 5:32

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин, открывая международный форум "Один пояс, один путь", заявил, что основные решения, принятые на первом форуме два года назад, были реализованы.

"Один пояс, один путь" призвана помочь с различными вызовами, с которыми мы сталкиваемся. Благодаря напряженным усилиям всех сторон многие проекты в рамках "Пояса и дороги" принесли свои плоды. Более 150 стран и международных организаций подписали документы на "Один пояс, один путь", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай не стремится сформировать "закрытый клуб". Инициатива "Один пояс, один путь" открыта для участия других стран.

Си Цзиньпин заявил, что в качестве принимающей страны Китай будет поддерживать тесную связь и координацию со всеми сторонами для совместной работы.

Он добавил, что Китай будет бороться с торговым протекционизмом и стремиться подписать больше двусторонних соглашений о свободной торговле. Китай приветствует финансирование и инвестиции других партнеров и сотрудничество на рынках третьих сторон.

Си Цзиньпин отметил, что "инициатива один пояс, один путь" - это приверженность многосторонности и открытой глобальной экономике.

Первый форум "Один пояс - один путь" состоялся в мае 2017 года. Во втором форуме принимают участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!