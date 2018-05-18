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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 7:49 18.05.2018 - 07:49

Нью-Йорк. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Основные фондовые индексы США снизились в четверг вслед за котировками акций технологических компаний и ритейлеров.

Тем временем, индекс малых компаний Russel 2000 увеличился по итогам торгов на 0,6%, достигнув очередного рекорда.

Индикатор компаний технологического сектора в индексе S&P 500 стал лидером снижения в четверг, потеряв 0,5%, индикатор энергетического сектора возглавил рост, прибавив 1,3%.

Трейдеры продолжают следить за рынком гособлигаций: доходность десятилетних US Treasuries в четверг поднялась выше отметки в 3,1% впервые за 7 лет и к закрытию рынка осталась около этого уровня.

"Рост процентных ставок - это основная проблема для фондовых рынков. С ростом ставок рынки акций становятся все более волатильными, учитывая, что котировки бумаг часто завышены, - отмечает портфельный управляющий Buffalo Funds Билл Корнитцер. - С другой стороны ситуация в мировой экономике и экономике США остается довольно благоприятной. Сейчас речь идет о выборочных инвестициях, и в данный момент это скорее компании энергетического сектора, с учетом напряженности на Ближнем Востоке".

Кроме того, в центре внимания рынка - второй раунд торговых переговоров между США и Китаем, проходящий в Вашингтоне, и ситуация вокруг Северной Кореи, которая накануне пригрозила отказаться от саммита с США в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула, пишет MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил сомнения в положительном исходе переговоров с КНР. "Будут ли они успешными? Я сомневаюсь в этом", - сказал Д.Трамп.

Заявления американского президента относительно Северной Кореи несколько ослабили опасения экспертов, связанные с новым усилением напряженности в отношениях двух стран. Он исключил возможность развития событий в КНДР по "ливийской модели" в случае подписания соглашения о денуклеаризации.

Ранее представители северокорейских властей дали понять, что лидер КНДР Ким Чен Ын опасается, что его может ждать судьба лидеров Ливии и Ирака Муамара Каддафи и Саддама Хусейна, которые потеряли власть после отказа от развития ядерных программ и были убиты.

Котировки акций нефтяных компаний США выросли по итогам торгов. Бумаги Chevron подорожали на 0,8%, Occidential Petroleum - на 2,3%, Marathon Oil - на 2,2%.

Стоимость акций Cisco упала на 3,8% в четверг. Прибыль и выручка американского производителя сетевого оборудования в третьем финквартале оказались чуть лучше ожиданий рынка, однако темпы роста сервисной выручки (+3%) не оправдали прогнозов.

Бумаги Walmart Inc. потеряли в цене 1,9%, несмотря на сильную отчетность ритейлера.

Тем временем, цена акций другого ритейлера - J.C. Penney, упала на 12% после публикации им квартального отчета.

Стоимость бумаг сети магазинов детской одежды Children's Place Inc. упала на 8%. Прибыль и выручка компании в первом квартале оказались хуже прогнозов рынка.

Цена акций Take-Two Interactive Software Inc. увеличилась на 0,7%, несмотря на то, что компания объявила о квартальной выручке ниже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз.

Бумаги Williams Companies, работающей в сфере нефтегазовой инфраструктуры, подорожали на 2,3%. Компания сообщила о намерении выкупить не принадлежащие ему акций Williams Partners LP в рамках сделки, оценивающей последнюю в $10,5 млрд.

Стоимость акций Williams Partners выросла на 8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг упал на 54,95 пункта (0,22%) и составил 24713,98 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,33 пункта (0,09%) - до 2720,13 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,82 пункта (0,21%) и составил 7382,47 пункта.

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