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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:49 10.07.2018 - 13:49

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции обозначил ключевую повестку дня саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе: участники саммита намерены обсудить вопросы оборонного бюджета альянса.

"Оценки показывают, что мы можем ожидать, что восемь стран-союзников смогут потратить, по меньшей мере, 2% ВВП на оборонные затраты против всего трех стран в 2014 году", - сказал Й.Столтенберг, поблагодарив всех членов НАТО за работу над увеличением затрат и президента Дональда Трампа за лидерство США в вопросе финансирования обороны НАТО.

Также 11 июля участники саммита обсудят роль НАТО в борьбе с терроризмом, в том числе в ключевых странах-партнерах НАТО на Ближнем Востоке и северной Африке.

Й.Столтенберг уточнил, что на саммите будет обсуждаться инициатива о "четырех тридцатках", направленная на укрепление обороны и повышение уровня боевой готовности сил НАТО.

Данная инициатива предполагает, что к 2020 году в состоянии готовности к военным действиям в течение 30 суток должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 военных судов сил НАТО.

Также участники саммита планируют согласовать новую командную структуру НАТО и обсудят вопросы военной инфраструктуры.

Кроме того, 11 июля на саммите НАТО будет обсуждаться вопрос противодействия киберугрозам, в том числе создание специальных гибридных команд для оказания поддержки союзникам, столкнувшимся с угрозой кибербезопаснсоти.

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