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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:25 10.07.2018 - 14:25

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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции обозначил ключевую повестку дня саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе: участники саммита намерены обсудить вопросы оборонного бюджета альянса.

"Оценки показывают, что мы можем ожидать, что восемь стран-союзников смогут потратить, по меньшей мере, 2% ВВП на оборонные затраты против всего трех стран в 2014 году", - сказал Й.Столтенберг, поблагодарив всех членов НАТО за работу над увеличением затрат и президента Дональда Трампа за лидерство США в вопросе финансирования обороны НАТО.

Также 11 июля участники саммита обсудят роль НАТО в борьбе с терроризмом, в том числе в ключевых странах-партнерах НАТО на Ближнем Востоке и северной Африке.

Й.Столтенберг уточнил, что на саммите будет обсуждаться инициатива о "четырех тридцатках", направленная на укрепление обороны и повышение уровня боевой готовности сил НАТО.

Данная инициатива предполагает, что к 2020 году в состоянии готовности к военным действиям в течение 30 суток должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 военных судов сил НАТО.

Также участники саммита планируют согласовать новую командную структуру НАТО и обсудят вопросы военной инфраструктуры.

Кроме того, 11 июля на саммите НАТО будет обсуждаться вопрос противодействия киберугрозам, в том числе создание специальных гибридных команд для оказания поддержки союзникам, столкнувшимся с угрозой кибербезопасности.

Кроме этого, Й.Столтенберг затронул тему расширения НАТО.

Он отметил, что саммит НАТО признает успехи Грузии в сфере укрепления безопасности, и что Грузия оказывает поддержку операциям НАТО. Однако Й.Столтенберг не стал говорить о сроках вхождения Грузии в состав альянса.

"Я не способен предоставить вам определенный график", - подчеркнул генсек.

Он заявил, что альянс продолжит поддержку Грузии на пути в НАТО, и что принятая в 2008 года цель - предоставить Грузии членство в альянсе - до сих пор действительна.

В то же время он заявил о том, что на саммите НАТО альянс, скорее всего, предложит Македонии начать переговоры о вступлении в состав организации.

"Тот факт, что Черногория присоединилась к нам, и тот факт, что завтра мы, по всей видимости, решим пригласить Македонию к переговорам о присоединении к (к альянсу - ИФ), демонстрируют, что двери НАТО открыты", - сказал он.

1аю ар

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