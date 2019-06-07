Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 4:33

Москва/Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на высокой степени взаимного доверия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он выступил на церемонии, посвященной 70-й годовщине установления дипотношений между двумя странами, и подчеркнул: "Наши двусторонние отношения, прежде всего, характеризуются прочным политическим взаимодоверием и твердой взаимной поддержкой. Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодоверие как зеницу ока".

По словам китайского руководителя, за 70 лет китайско-российские отношения "выдержали непростые испытания, стали всё более зрелыми и устойчивыми, вышли на новый старт перед уникальными историческими возможностями"

Си Цзиньпин заявил: "Важно в полной мере выявлять роль действующих механизмов и совершенных площадок сотрудничества на разных уровнях для откровенного и обстоятельного разговора на актуальные тематики, в том числе основные политические курсы, внутренняя и внешняя политика, национальная стратегия развития. Необходимо наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы друг друга, крепко держать стратегическое направление китайско-российских отношений вопреки какому бы то ни было вмешательству и саботажу".

Текст выступления председателя КНР распространила пресс-служба посольства Китая в России.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он в пятницу также примет участие и выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

1гк гс

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