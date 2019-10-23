Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Остающееся в Сирии небольшое количество американских военнослужащих займется обеспечением безопасности нефтяных месторождений, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.
"Остающиеся в Сирии силы США будут защищать нефтяные месторождения", - цитирует агентство сотрудника Белого дома.
Он отметил, что "защита сирийской нефти является необходимостью для того, чтобы предотвратить возрождение террористической группировки ИГ" (запрещена в РФ).
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