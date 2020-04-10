Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 3:11

Нур-Султан. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан не теряет надежды на достижение будущего консенсуса о коллективном сокращении добычи нефти, заявили в Минэнерго республики.

"Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии", - говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что Казахстан готов участвовать в общем сокращении добычи нефти.

Сс бм

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