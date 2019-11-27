Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 9:51

Лондон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Тела 16 из 39 погибших в грузовике в Великобритании вьетнамцев отправили в среду на родину, сообщает телерадиокорпорация BBC.

Cамолет с останками вылетел в ночь со вторника на среду в международный аэропорт Нойбай во вьетнамской столице. Оттуда на машинах скорой помощи тела доставят родственникам погибших.

Репатриация тела обойдется каждой из семей погибших почти в $3 тыс. Правительство Вьетнама предложило родственникам пострадавших ссуды, но многие считают, что это лишь увеличит долги, в которых они оказались, стараясь вернуть близких домой.

Несколько организаций во Вьетнаме помогают собрать деньги для семей погибших. На данный момент было собрано более $110 тыс.

Тела других погибших будут возвращены на родину в ближайшие дни.

Тела 39 человек обнаружили в грузовике в графстве Эссекс в 15 км от Лондона 23 октября.

В рамках расследования были задержаны 38-летний мужчина и 39-летняя женщина - жители города Уоррингтон. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек. Кроме того, по обвинению в непреднамеренном убийстве нелегалов арестован 25-летний водитель грузовика.

По данным полиции, трейлер отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) 22 октября вечером в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября.

1ка эф

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