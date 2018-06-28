Останки Франко планируется эксгумировать и перенести из мавзолея в Долине Павших в июле - испанский премьер
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Мадрид. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил о намерении провести в июле эксгумацию и перенос останков Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг.
"Это заставит поработать многих из вас", - приводит в четверг испанская телерадиокомпания РТВЕ ответ П.Санчеса на вопрос журналистов о том, совпадет ли эксгумация с периодом летних отпусков.
Телерадиокомпания отмечает, что решение неизбежно, поскольку этого требуют многие испанские левые, а также социалисты - однопартийцы П.Санчеса.
Ранее в эфире испанского телевидения, П.Санчес поддержал решение об эксгумации и переносе останков Ф.Франко, не конкретизировав при этом, когда это может произойти.
В настоящее время Ф.Франко захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою, и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
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Интерфакс