Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 18:33

*** Иначе пойдет новая волна COVID-19

Брюссель. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи (коронавируса - ИФ)", - сказал он.

"Наша глобальная взаимосвязанность означает риск повторной активизации (коронавируса - ИФ), и пойдет новая волна COVID-19", - прояснил он причины необходимости наличия вакцины.

При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро, и что коронавирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек.

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