Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 5:55

Пекин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Движение Китая вперед по пути строительства социализма с китайкой спецификой остановить невозможно, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сегодня социалистический Китай уверенно стоит на востоке мира. Нет такой силы, которая может поколебать место нашей великой Родины, нет такой силы, которая может остановить поступательное движение китайского народа и китайской нации", - заверил китайский руководитель, выступая на митинге на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Он подтвердил, что Китай привержен продолжению политике мирного объединения в отношении Тайваня и курсу "одна страна - две системы", который проводится в отношении бывших колоний Гонконга и Макао, вернувшихся под юрисдикцию КНР.

"В процесс движения вперед мы будем следовать курсу на "мирное объединение" и "одна страна - де системы", обеспечивать стабильность и процветание Гонконга и Макао, способствовать мирному развитию отношений по обе стороны (Тайваньского - ИФ) пролива..., продолжать борьбу за полное единство Родины", - заявил Си Цзиньпин.

В Пекине проходят торжества по случаю исполнившейся во вторник 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики. В Пекине прошел военный парад, в котором приняли участие 15 тыс. военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, показаны современные образцы боевой техники.

1гк бм

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