Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 13:52

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Остающиеся в составе ЕС 27 стран не намерены соглашаться на британское предложение о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

"Евросоюз собирается отвергнуть запрос (британского премьера - ИФ) Терезы Мэй на отсрочку в три месяца", - пишет издание.

По его данным, постпреды стран ЕС поздним вечером в среду провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг Brexit. Европейские дипломаты выразили единое мнение относительного того, что "22 мая является абсолютно крайней датой" для выхода Великобритании из ЕС. Это связано с тем, что с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент.

"22 мая должно стать крайней датой... Мы говорим "да" небольшому продлению (действия статьи 50 Лиссабонского договора - ИФ) при условии, что премьер-министру (Т.Мэй - ИФ) удастся провести через палату общин ее сделку", - приводит The Guardian слова неназванного высокопоставленного дипломата.

Участник команды переговорщиков ЕС от Европарламента, лидер фракции ЕП "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт со своей стороны подтвердил, что перенос даты Brexit на три месяца - не в интересах Брюсселя.

"С июнем (переносом выхода Великобриатнии на июнь - ИФ) будет проблема. Абсолютно не в интересах Евросоюза выходить за пределы даты европейских выборов" - сказал он изданию The Guardian.

Ранее премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите.

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся 21-22 марта на очередной Европейский совет, основная повестка которого начнется с выступления британского премьера Т.Мэй о дальнейших планах Лондона относительно Brexit и с последующего обсуждения этого вопроса лидерами 27 остающихся в Евросоюзе стран.

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