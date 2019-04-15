Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 16:35

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - США сохранят в Сирии часть военного контингента в Сирии, чтобы не допустить рост влияния России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в ряде районов страны, заявил в понедельник и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Как сказал президент США, следует гарантировать, что те, кто с нами сотрудничали, умирали за нас в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), не подвержены опасности. Также надо гарантировать, что на северо-востоке Сирии не образуется вакуум, который будет заполнен войсками России, Ирана и сирийского режима", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп ранее отмечал, что США выведут не весь свой контингент из Сирии.

В декабре 2018 года Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии. При этом он отметил, что часть военных все же останется в Сирии.

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