Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россиянка Мария Бутина, ранее приговоренная американским судом к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США, подала апелляцию на этот приговор.
Соответствующий документ опубликован в среду судом округа Колумбия.
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