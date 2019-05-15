Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россиянка Мария Бутина, ранее приговоренная американским судом к 18 месяцам тюрьмы за деятельность в интересах России в США, подала апелляцию на этот приговор.

Соответствующий документ опубликован в среду судом округа Колумбия.

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