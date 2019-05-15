Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:18

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россиянка Мария Бутина, ранее осужденная американским судом на 18 месяцев тюрьмы за деятельность в США в интересах России, подала апелляцию на этот приговор.

Соответствующий документ опубликован в среду судом округа Колумбия.

"Я (Бутина - ИФ), вышеупомянутый заявитель, сим подаю апелляцию в Апелляционный суд США округа Колумбия из-за указанного постановления суда", - говорится в документе.

Согласно приговору, Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

По данным СМИ, Бутина будет депортирована из США после того, как отбудет тюремный срок. При этом после депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Бутина была арестована 15 июля 2018 г., Минюст США предъявил 29-летней гражданке РФ обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

1аю ар ав

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