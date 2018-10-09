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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:02 09.10.2018 - 08:02

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Защита обвиняемого в хакерских атаках гражданина РФ Евгения Никулина планирует добиться его перевода из тюрьмы Сан-Франциско в специализированное медучреждение, где ему будет оказана необходимая психиатрическая помощь, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

"Следующее слушание по делу россиянина Евгения Никулина, которого власти США обвиняют в кибератаках, назначено на 9 октября. Об этом "Известиям" сообщил адвокат гражданина РФ Аркадий Бух. По его словам, на этом заседании судья может принять решение о переводе обвиняемого в медицинское учреждение или назначить для него повторное психиатрическое обследование", - говорится в публикации.

На слушании будут присутствовать все стороны: обвиняемый, защита, прокуратура и психиатр, который должен был проверить Е.Никулина на вменяемость, сообщил изданию А.Бух. Запрос на психиатрическое обследование россиянина был инициирован в августе стороной защиты, но сам Е.Никулин тогда отказался общаться с врачом, пишет газета.

"Ситуация очень сложная, и все сейчас думают, что делать. Евгений пропустил два последних слушания и отказался общаться с русскоязычным психиатром, которого мы посоветовали. Он не ведет себя агрессивно, но постоянно находится в апатии. В таком состоянии он, по нашему мнению, не может идти на суд присяжных, где должен доказывать свою невиновность. Поэтому мы склоняемся к тому, чтобы судья принял решение поместить россиянина в специализированный госпиталь", - сказал А.Бух.

При этом он отметил, что в госпитале Е.Никулин "будет находиться не в таком стрессе, как в тюрьме, а это может оказать положительный эффект на его душевное состояние".

"Психиатр нас поддерживает. Поэтому на слушании 9 октября он намерен порекомендовать судье перевести Никулина из тюрьмы в госпиталь. Несмотря на то, что у психиатра не было шанса обследовать Евгения, он мог наблюдать за его поведением, имел возможность ознакомиться со всей документацией по его делу. Он также видел, как россиянин общается с защитой, зачастую уклоняясь от ответов", - добавил А.Бух.

Окончательное решение будет зависеть от судьи, подчеркнул адвокат в беседе с изданием. По его мнению, Е.Никулину могут дать шанс повторно пройти психиатрическое обследование. Защита не исключает, что нынешнее состояние россиянина могло стать результатом условий содержания в Чехии, откуда его в этом году экстрадировали в Штаты.

Газета напоминает, что Е.Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста россиянина удерживали в психиатрической больнице "Богнице", где его регулярно заставляли принимать сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. В США Е.Никулина обвиняют в кибератаках на крупные американские компании, сейчас он содержится в городской тюрьме Сан-Франциско, пишут "Известия".

че тг

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