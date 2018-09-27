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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:44 27.09.2018 - 17:44

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Шаги КНДР по денуклеаризации должны идти параллельно с ослаблением санкционного режима в отношении этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В условиях демонстрируемой Пхеньяном готовности к сотрудничеству и позитивных подвижек в деле стабилизации обстановки в регионе все более несвоевременной выглядит навязываемая нашими западными партнерами линия на дальнейшее "закручивание санкционных гаек" в отношении КНДР", - сказал С.Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР.

Как отметил глава МИД РФ, "с учетом того, что Пхеньян предпринял ряд важных шагов в сторону денуклеаризации, казалось, логично было бы эти усилия поддержать, предложить что-то взамен в целях сохранения нынешнего позитивного импульса".

"Хотел бы напомнить, что любые переговоры - это улица с двухсторонним движением, шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены с ослаблением санкций", - добавил министр.

По его словам, необходимо "регулярно оценивать целесообразность пересмотра тех или иных рестрикций в отношении КНДР по мере движения Пхеньяна к отказу от ядерного оружия".

По его словам, "можно подумать хотя бы о каких-то небольших шагах". "В резолюциях Совета безопасности допускается пересмотр ограничений в случае продвижения на политическом треке", - отметил С.Лавров.

1йэ ан

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