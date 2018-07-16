Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 0:54 17.07.2018 - 00:54

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс" возложил ответственность за жертвы среди мирного населения в Сирии на террористические группировки.

"Вы знаете, когда идет война, жертвы неизбежны. И всегда будет вопрос о том, кто виноват. Я думаю, виновны террористические группировки, дестабилизирующие ситуацию в стране ИГ - "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) и им подобные", - сказал президент в ответ на просьбу ведущего прокомментировать то, что в период гражданского конфликта в Сирии погибли более полумиллиона человек при том, что Россия наносила удары по Алеппо и Гуте, и там могли погибнуть невинные люди.

В.Путин отметил: "В случае Сирии американская авиация бомбила город Ракку, бомбила сильно, и сегодня мы обсудили гуманитарную операцию, и я думаю, мы достигнем прогресса в этом районе".

1ар тг

Neuer Inhalt Horizontal Line