Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 1:31 17.07.2018 - 01:31

(расширенная версия)

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс" возложил ответственность за жертвы среди мирного населения в Сирии на террористические группировки.

"Вы знаете, когда идет война, жертвы неизбежны. И всегда будет вопрос о том, кто виноват. Я думаю, виновны террористические группировки, дестабилизирующие ситуацию в стране ИГ - "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) и им подобные", - сказал президент в ответ на просьбу ведущего прокомментировать то, что в период гражданского конфликта в Сирии погибли более полумиллиона человек при том, что Россия наносила удары по Алеппо и Гуте, и там могли погибнуть невинные люди.

В.Путин отметил: "В случае Сирии американская авиация бомбила город Ракку, бомбила сильно, и сегодня мы обсудили гуманитарную операцию, и я думаю, мы достигнем прогресса в этом районе".

"Вы знаете, это все подлежит проверкам и оценкам... мы можем говорить и об Алеппо, но мы должны сказать и о Ракке. Мы не должны выхватывать из контекста, и полностью забывать о другом, не так ли? Вы глубоко заблуждаетесь, и мне очень жаль, что Вы не знаете реалий в Сирии. В Ракке погибло очень много мирных жителей. Она была стерта с лица Земли. Она напоминает Сталинград времен Второй мировой войны. И в этом нет ничего хорошего, но я повторяю, вина лежит на тех, кто из соображений террористического характера считал гражданское население своими заложниками", - отметил В.Путин.

1ар тг

Neuer Inhalt Horizontal Line